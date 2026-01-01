Пермское УФАС регистрирует жалобы на рост цен на бензин на АЗС сети «Нефтехимпром» Сообщений о дефиците автомобильного топлива в регионе не поступало Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермское УФАС за последнюю неделю поступили две жалобы на рост цен на бензин на АЗС сети «Нефтехимпром» (обслуживаются независимыми участниками топливного рынка). Об этом в ведомстве заявили на запрос «Нового компаньона».

В настоящее время обращения находятся на рассмотрении.

В УФАС заметили, что продавцы указанной сети АЗС (две организации) не занимают доминирующего положения на региональном розничном рынке нефтепродуктов, поэтому к их действиям не могут применяться меры антимонопольного реагирования.

Антимонопольщики добавили, что проводят еженедельный мониторинг цен на автомобильное топливо на АЗС ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Пермском крае, поскольку эта компания занимает доминирующее положение на розничном рынке нефтепродуктов в Прикамье (на её долю приходится порядка 70% регионального рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива).

Комментируя по просьбе «Нового компаньона» рост цен на топливо, в УФАС сообщили, что влияние на ценообразование оказывают внешние факторы, в том числе инфляционные процессы. Но, согласно данным Росстата, стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Пермском крае в настоящее время не превышает уровень инфляции в регионе.

В ведомстве сообщили, что в Пермское УФАС не поступали официальные обращения от потребителей и сбытовых операторов по поводу дефицита автомобильного топлива в регионе.

«В случае обнаружения факта ограничения розничной продажи бензина рекомендуется обращаться с официальным письменным заявлением в Пермское УФАС России. В ведомство можно обратиться путем подачи письменного заявления по адресу: Пермь, ул. Ленина, 64, каб. 801, либо направить заявление курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении по этому же адресу; через личные кабинеты на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо на официальном сайте ФАС России; а также посредством Платформы обратной связи», — добавили в Пермском управлении Федеральной антимонопольной службы.

фото с официального сайта «Нефтехимпрома»

Напомним, накануне в соцсетях начали появляться сообщения о резко возросших ценах на АЗС «Нефтехимпрома» в Прикамье. На официальном сайте «Нефтехимпрома» литр топлива примерно на 5 руб. выше средних значений по региону на 8 июня 2026 года.

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