Цена литра дизельного топлива в Прикамье вплотную приблизилась к 80 рублям Литр бензина за неделю подорожал на 33 копейки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье продолжается рост средней стоимости автомобильного топлива. Согласно данным Росстата, со 2 по 8 июня средняя цена литра бензина в регионе выросла на 33 коп. и достигла 67,71 руб.

Бензин марки АИ-92 подорожал до 64,38 руб. (+36 коп.), АИ-95 — до 69,72 руб. (+32 коп.), а АИ-98 — до 95,14 руб. (+23 коп.).

Стоимость дизельного топлива в Прикамье увеличилась на 62 коп., до 79,92 руб. за литр.

Со 2 по 8 июня изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, более всего топливо подорожало в Севастополе (+7,5%).

Снижение цен на зафиксировано в Ярославской области (-0,2%) и Республике Саха (Якутия) (-0,1%).

Росстат регулярно отслеживает цены на автомобильное и дизельное топливо на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.

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