В прикамских Березниках выставили на продажу боулинг за 36 миллионов рублей О причинах продажи бизнеса не сообщается Поделиться Твитнуть

Авито

В Березниках Пермского края на продажу выставили действующий боулинг-центр на восемь дорожек в ТЦ «Миллениум». Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

В объявлении уточняется, что помещение площадью 800 кв. м находится в собственности. Новому владельцу готовы передать полный пакет документов. Уточняется, что имеется также лицензия на алкоголь.

Что касается сотрудников, то на сегодняшний день трудоустроены 24 человека, говорится в объявлении. Цена готового бизнеса — 36 млн руб. Информация о причинах продажи не разглашается.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о продаже гостиничного бизнеса на ул. Екатерининской в Перми, объект выставили на продажу за 29 млн руб.

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