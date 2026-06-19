В Перми продается гостиничный бизнес на улице Екатерининской Поделиться Твитнуть

Авито

На рынке недвижимости Перми выставлен на продажу действующий гостиничный объект, расположенный в центре города по адресу: ул. Екатерининская, 165. Стоимость комплекса составляет 29,9 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

Площадь здания — 255 кв. м. Гостиница занимает два этажа и включает пять меблированных номеров. В состав объекта входит хозяйственный блок с прачечной.





Продажа осуществляется вместе с мебелью, что позволяет новому владельцу сразу начать операционную деятельность. По договоренности мебель может быть вывезена, в этом случае цена подлежит корректировке.

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