В Прикамье прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП под Осой Происшествие случилось на трассе Болгары—Юго-Камский Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермсокого края

Прокуратура Осинского округа взяла на контроль установление обстоятельств по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 20 июня на автодороге Болгары—Юго-Камский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По информации надзорного ведомства, в результате столкновения есть как погибшие, так и пострадавшие. Все раненые были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная помощь. Прокуратура также осуществляет надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту данного инцидента.

Напомним, согласно предварительным сведениям, предоставленным региональной Госавтоинспекцией, виновником аварии стал водитель автомобиля «Шкода Йетти». При выезде из Крылово в направлении Юго-Камского он оказался на встречной полосе, что привело к лобовому удару с автомобилем «Тойота Исис». Сила столкновения оказалась фатальной для двух пассажиров японской иномарки: 21-летний юноша и 17-летняя девушка скончались на месте происшествия ещё до приезда бригады скорой помощи.

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