На юге Прикамья в ДТП погибли два человека Авария случилась недалеко от Осы Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края

Смертельное ДТП произошло в Осинском округе вечером 20 июня. На 68 км автодороги Болгары—Юго-Камский—Крылово столкнулись два автомобиля, двигавшихся во встречных направлениях.

По предварительным данным Госавтоинспекции Пермского края, водитель «Шкоды Йети», выезжая из Крылово в сторону Юго-Камского, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Исис». В результате удара двое молодых пассажиров японской иномарки — парень и девушка — скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Их возраст — 21 год и 17 лет соответственно.

Скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили ещё пять человек. Госпитализированы как оба водителя транспортных средств, так и четверо находившихся в салоне «Тойоты». Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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