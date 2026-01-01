Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театры Пермского края остались без «Золотых масок» В категории «Классический балет» премия не была присуждена вообще Поделиться Твитнуть

В Омске 20 июня прошла торжественная церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Премия впервые вручалась по новому регламенту: в качестве номинантов фигурируют только спектакли, все персональные номинации авторов и исполнителей были упразднены; зато в каждой из номинаций может быть до пяти лауреатов.

Пермский край был представлен тремя спектаклями. В номинации «Драматический театр. Большая форма» на премию претендовал спектакль Березниковского драматического театра «ва-ва» (16+), ставший недавно лауреатом Фестиваля театров малых городов России. В номинации «Опера» была представлена постановка Пермского театра оперы и балета «Самсон и Далила» (16+), в номинации «Классический балет» — спектакль «Орфей» (12+) того же театра.

Ни один из этих спектаклей не стал лауреатом. Номинация «Классический балет» вообще осталась без победителей, оперные награды отправились в Большой театр, Мариинский театр, в Самару, Новосибирск и Красноярск; драматические — в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Магадан.

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