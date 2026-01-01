Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Спектакль театра из Пермского края победил на всероссийском фестивале Художественный руководитель Березниковского драматического театра стал лучшим режиссёром конкурса Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "!Коби Брайант". Фото: Вячеслав Юрченко/ Фестиваль театров малых городов России

В Сергиевом Посаде 3 июня были подведены итоги Фестиваля театров малых городов России 2026 года.

Решение жюри было необычным. На этом фестивале обычно выбирают двух победителей: спектакль большой формы и спектакль малой формы; однако на сей раз в малой форме победителей не было — жюри во главе с художественным руководителем Александринского театра Никитой Кобелевым сочло, что оба лучших спектакля — в большом конкурсе.

Победителями стали «Коби Брайант» (18+) Чайковского театра драмы и комедии в постановке Петра Незлученко и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (16+), поставленный китайским режиссёром Ван Шэнем в театре «Мастеровые» (Набережные Челны).

Команда спектакля "Дама с собачкой в городе Б." на церемонии награждения. Фото: Березниковский драматический театр

Как уже писал «Новый компаньон», в конкурсе фестиваля в этом году участвовало четыре театра из Пермского края. Среди спектаклей малой формы была представлена ещё одна работа Петра Незлученко — «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Березниковского драматического театра, где этот режиссёр является художественным руководителем.

«Дама с собачкой» принесла Березникам две награды: в номинации «Лучшая женская роль» победительницей стала Мария Сидорова, а композитор Владимир Бочаров получил специальный приз Ассоциации театральных критиков «за звуковое пространство».

Режиссёр Пётр Незлученко, участвовавший в смотре с двумя спектаклями, был отмечен специальным призом жюри «за яркие режиссёрские решения».

Фестиваль театров малых городов России с 2010 года проводится ежегодно Театром Наций. Победители фестиваля получают возможность показать свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.

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