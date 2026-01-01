Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Спектакль театра из Пермского края победил на всероссийском фестивале
Художественный руководитель Березниковского драматического театра стал лучшим режиссёром конкурса
В Сергиевом Посаде 3 июня были подведены итоги Фестиваля театров малых городов России 2026 года.
Решение жюри было необычным. На этом фестивале обычно выбирают двух победителей: спектакль большой формы и спектакль малой формы; однако на сей раз в малой форме победителей не было — жюри во главе с художественным руководителем Александринского театра Никитой Кобелевым сочло, что оба лучших спектакля — в большом конкурсе.
Победителями стали «Коби Брайант» (18+) Чайковского театра драмы и комедии в постановке Петра Незлученко и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (16+), поставленный китайским режиссёром Ван Шэнем в театре «Мастеровые» (Набережные Челны).
Как уже писал «Новый компаньон», в конкурсе фестиваля в этом году участвовало четыре театра из Пермского края. Среди спектаклей малой формы была представлена ещё одна работа Петра Незлученко — «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Березниковского драматического театра, где этот режиссёр является художественным руководителем.
«Дама с собачкой» принесла Березникам две награды: в номинации «Лучшая женская роль» победительницей стала Мария Сидорова, а композитор Владимир Бочаров получил специальный приз Ассоциации театральных критиков «за звуковое пространство».
Режиссёр Пётр Незлученко, участвовавший в смотре с двумя спектаклями, был отмечен специальным призом жюри «за яркие режиссёрские решения».
Фестиваль театров малых городов России с 2010 года проводится ежегодно Театром Наций. Победители фестиваля получают возможность показать свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.
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