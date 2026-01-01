В Перми закрылась АЗС сети «Нефтехимпром» Поделиться Твитнуть

В Перми закрылась АЗС сети «Нефтехимпром» на ул. Окулова, 81. Об этом сообщили автомобилисты.

В компании подтвердили, что автозаправочная станция прекратила работу с 18 июня. Причина — передача территории АЗС городу для реконструкции дороги. Водителями предложили воспользоваться другими АЗС сети: у ДКЖ на ул. Локомотивной или на ул. Спешилова.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермское УФАС за последнюю неделю поступили две жалобы на рост цен на бензин на АЗС сети «Нефтехимпром». В настоящее время обращения находятся на рассмотрении.

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