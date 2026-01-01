Пермяков предупредили о задержках рейсов в Москву 20 июня Также задерживаются рейсы в Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 20 июня сдвигается время вылета рейса DР5514 в Москву. Вместо 06:35 самолёт в столицу вылетит в 07:05. Этот рейс был предложен авиакомпанией «Победа» пермякам, которые не смогли вылететь в столицу рейсом DP6512 в пятницу, 19 июня.





Кроме этого, 20 июня задержится рейс «Победы» в Санкт-Петербург — вылет состоится в 07:20 вместо 05:40. Также переносятся по времени два рейса авиакомпании Ural Airlines в Анталью.





Ранее «Новый компаньон» сообщал о массовых отменах и переносах рейсов в Москву из-за атаки БПЛА.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.