Отменены авиарейсы из Перми в Москву 19 июня Также задерживаются рейсы в Калининград и Сочи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 19 июня, отменены вылеты из Перми в Москву. Соответствующая информация появилась в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, отменены два рейса авиакомпании «Победа» — ДР 6512 и ДР 434. Пассажирам уже начали приходить уведомления о переносе их рейсов на другой день, также предлагается возможность оформить возврат билетов.

Отмены и переносы рейсов связаны с массовой атакой БПЛА в районе Москвы. За сутки на подлете к столице было сбито более 190 дронов. В результате атак пострадали 17 жителей Подмосковья.

Кроме этого, сообщается о задержке рейса авиакомпании «Россия» в Сочи. Вместо 05:05 вылет состоится в 14:00. Это также связано с введением ограничений из-за БПЛА в аэропортах юга России.

Перенесли на несколько часов и вылет в Калининград, речь о рейсе авиакомпании Nordwind Airlines.

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