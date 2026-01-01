В Прикамье выросло число вовлечённых в террористическую деятельность подростков В 2025 году было возбуждено 11 уголовных дел Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае отмечается рост числа несовершеннолетних, которые участвовали в преступлениях террористического характера и экстремистской деятельности. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, отчитываясь перед депутатами заксобрания региона об итогах деятельности за 2025 год.

«К сожалению, растёт число детей, вовлечённых в террористическую деятельность. На данный момент в СИЗО содержится четыре подследственных, в пермской воспитательной колонии уже шесть», — сообщила чиновница.

Депутат Илья Шулькин поинтересовался, есть ли у детского омбудсмена более подробная информация о подобных преступлениях за последние три года: какая динамика, какое количество преступлений по годам, сколько детей привлекалось к уголовной ответственности.

«Действительно, это сегодня очень тревожная тенденция. Я вам назвала цифры, они пока единичные, и будем надеяться, что это так и останется. Шесть мальчиков, которые находятся сейчас в колонии, я с каждым из них лично встретилась и побеседовала. Это не только дети из Пермского региона. Сегодня в колонии содержатся несовершеннолетние ещё из пяти регионов Российской Федерации. Причина в основном у всех одна — желание заработать деньги. То есть детей втягивают в эту деятельность, обманывают мошенническим способом, и дети на это поддаются. В этом году у нас содержится в колонии шесть [человек], в прошлом году было четыре, в позапрошлом было два», — отметила Денисова.

Большинство совершивших преступления — дети из благополучных семей. В одном из случаев подросток был на каникулах у бабушки-судьи, и ему пообещали 180 тыс. руб. за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Шулькин привёл данные статистики: в 2025 в России было зарегистрировано 249 фактов, когда несовершеннолетние участвовали в преступлениях террористического характера, преступлениях экстремистской направленности участвовали 142 человека. Причём в 2022 году таких детей было 30, в 2023-м — 44, в 2024-м — 98.

«По Пермскому краю в прошлом году было 11 дел возбуждено в отношении 13 подростков, а в 2024 году только одно дело. То есть мы видим кратную геометрическую прогрессию, при которой количество таких дел возбуждается в десятки раз больше ежегодно», — отметил Шулькин.

По словам депутата, анализ таких преступлений говорит о том, что многие дети были из благополучных семей и вовлекались не по материальным мотивам, а по соображениям патриотической направленности, когда их вводили в заблуждение, что они участвуют в специальных заданиях, где офицер в форме полиции или в форме ФСБ давал «задания» на видео.

Данные, приведённые в докладе Светланы Денисовой, Шулькин назвал «поверхностной статистикой», потому что в них констатируется лишь факт, что в отношении детей возбуждаются уголовные дела и они помещаются в колонию.

«Считаю, это однозначно недостаточная работа — и наша (депутатов заксобрания. — Ред.), и уполномоченного по правам детей. Мы слишком мало внимания уделяем этой теме, ведь способы вовлечения детей в экстремистскую деятельность и деятельность террористического характера совершенствуются месяц за месяцем. […] Нужно бороться за каждого ребёнка, который вовлечён в это», — пояснил депутат и высказал мнение, что считает доклад детского омбудсмена неудовлетворительным.

Как ранее писал «Новый компаньон», по итогам прошлого года в Пермском крае был зарегистрирован высокий рост преступности в подростковой среде. На конец 2025 года юные жители региона совершили 815 преступлений — на 51,5% по сравнению с предыдущим годом. К уголовной ответственности за это время привлекли 483 ребёнка.

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