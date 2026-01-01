В 2025 году в Прикамье зафиксирован всплеск подростковой преступности К уголовной ответственности привлекли почти 500 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам прошлого года в Пермском крае был зарегистрирован высокий рост преступности в подростковой среде. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ежегодный доклад уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой. На конец 2025 года юные жители региона совершили 815 преступлений.

Этот показатель увеличился на 51,5% по сравнению с предыдущим годом. К уголовной ответственности за этот период было привлечено 483 ребёнка. Аналитики отмечают качественные изменения в структуре совершаемых деяний. Хотя имущественные преступления по-прежнему составляют большинство, наблюдается колоссальный скачок в других категориях. В частности, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло почти в 11 раз, а число случаев мошенничества увеличилось более чем вдвое — в 2,3 раза.

Особую тревогу вызывает и ситуация с безопасностью самих детей. В докладе отмечается значительный рост насилия в отношении несовершеннолетних: количество таких преступлений стало больше на 57,7%.

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