Власти показали, как строится дорога к биатлонному комплексу «Пермские медведи» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается строительство подъездной дороги к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи», расположенному по ул. Спортивной, 22. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство» и опубликовали фотографии со стройплощадки.

В учреждении отметили, что уже начата отсыпка земляного полотна песчаным грунтом и разработка оснований для водопропускных труб. По проекту предусмотрено создание двухполосной дороги с тротуаром, двумя парковочными площадками на 105 и 225 мест, а также наружным освещением. Завершение работ планируется до конца текущего года.

Администрация Перми

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что подъездную дорогу к спортивному сооружению планируется сдать в 2026 году. В настоящее время подъезд к объекту ограничен, из-за чего в период спортивных мероприятий здесь образуются автомобильные пробки. Махонин напомнил, что лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи» станет одной из главных площадок, которая в 2028 году примет зимнюю Спартакиаду ведущих атлетов России.

Соревнования пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку.

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