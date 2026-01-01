Подъезд к биатлонному комплексу «Пермские медведи» достроят к концу 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о планах развития биатлонного комплекса «Пермские медведи». Это спортивное сооружение станет одной из главных площадок, которая в 2028 году примет зимнюю Спартакиаду ведущих атлетов России.

Подъездную дорогу к спортивному сооружению планируется сдать уже в 2026 году, заявил глава региона. В настоящее время подъезд к объекту ограничен, из-за чего в период спортивных мероприятий здесь образуются автомобильные пробки.

По проекту подъездная дорога будет содержать две полосы в обе стороны, её ширина — 11 м. На участке также появится трёхметровый тротуар.

Напомним, в 2028 году Пермский край примет зимнюю Спартакиаду сильнейших атлетов — одно из самых престижных спортивных мероприятий в России.

Соревнования пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку.

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