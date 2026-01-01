На улице Советской в Перми приступили к прокладке кабелей Продолжается капремонт участка между Компросом и ул. Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается капитальный ремонт участка ул. Советской между Комсомольским проспектом и ул. Газеты «Звезда». Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», на данный момент выполнено фрезерование дорожного покрытия, начата прокладка кабельной канализации.

В рамках проекта предусмотрено обновление земляного полотна, создание конструктивных слоев дорожного покрытия и тротуаров, а также системы водоотведения, наружного освещения и дорожной инфраструктуры. В процессе благоустройства планируется высадка различных видов деревьев и кустарников, включая яблони, липы, рябины, можжевельник, гортензию и сирень.

Завершение всех работ ожидается до конца текущего года.

Ранее «Новый компаньон» писал о ходе капремонта на ул. Борчанинова.

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