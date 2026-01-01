Исполняющим полномочия главы Кочёвского округа Прикамья назначен Михаил Утробин Поделиться Твитнуть

По решению депутатов думы Кочёвского муниципального округа, временно исполняющим полномочия главы местной администрации назначен Михаил Утробин.

Исполнять полномочия он будет с 20 июня и до выхода на работу главы муниципального округа Александра Юркина, сообщает телеграм-канал «На местах».

В соответствии с уставом муниципалитета, исполняющим полномочия может назначаться один из замов главы администрации округа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в отношении главы Кочёво Александра Юркина следователи СК расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что с апреля 2018-го по декабрь 2022 года чиновник приобрёл на средства краевого бюджета 46 жилых помещений в с. Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.

В ходе расследования чиновнику изменили меру пресечения — его освободили из-под домашнего ареста и назначили запрет определённых действий.

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