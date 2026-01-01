Исполняющим полномочия главы Кочёвского округа Прикамья назначен Михаил Утробин
По решению депутатов думы Кочёвского муниципального округа, временно исполняющим полномочия главы местной администрации назначен Михаил Утробин.
Исполнять полномочия он будет с 20 июня и до выхода на работу главы муниципального округа Александра Юркина, сообщает телеграм-канал «На местах».
В соответствии с уставом муниципалитета, исполняющим полномочия может назначаться один из замов главы администрации округа.
Как ранее писал «Новый компаньон», в отношении главы Кочёво Александра Юркина следователи СК расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что с апреля 2018-го по декабрь 2022 года чиновник приобрёл на средства краевого бюджета 46 жилых помещений в с. Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.
В ходе расследования чиновнику изменили меру пресечения — его освободили из-под домашнего ареста и назначили запрет определённых действий.
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