В Перми глава Кочёво пытается обжаловать домашний арест Александра Юркина обвиняют в превышении должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском краевом суде 31 июля будет рассмотрена апелляционная жалоба главы Кочёвского округа Александра Юркина на избранную меру пресечения.

Чиновник, которому вменяют превышение должностных полномочий, пытается оспорить домашний арест, избранный ему по ходатайству следствия. Поступившую от Юркина жалобу в краевом суде рассмотрит судья Ольга Клементьева.

Напомним, в отношении Юркина следователи СК расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, с апреля 2018-го по декабрь 2022 года глава территории приобрёл на средства краевого бюджета 46 жилых помещений в с. Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.

При этом дома якобы не отвечали требованиям федерального законодательства и безопасности жизни и здоровья: в зданиях зафиксированы дефекты конструкций и другие нарушения.

На прошлой неделе, 23 июля, Дзержинский районный суд Перми избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Чиновнику запретили пользоваться интернетом и связью, а также общаться со свидетелями.

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