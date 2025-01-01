Алёна Бронникова Следком Прикамья расследует уголовное дело в отношении главы Кочёвского округа Александр Юркин задерэан Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

Следователи задержали в Прикамье главу администрации Кочёвского муниципального округа Александра Юрина. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По информации официального канала Следственного комитета РФ, в данный момент ведётся расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия, Александр Юркин в период с апреля 2018 по декабрь 2022 года приобрёл на средства из краевого бюджета жилых помещений 46 жилых помещений в селе Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.

Отмечается, что дома, в которых были приобретены квартиры, не отвечают требованиям федерального законодательства и безопасности жизни и здоровья. В зданиях зафиксированы дефекты конструкций и другие нарушения, указывающие на их непригодность для проживания. Кроме того, выявлены нарушения муниципальными служащими конкурсных процедур при покупке этих помещений.

«Главой и иными должностными лицами из числа работников администрации муниципального округа Пермского края нарушено право граждан из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда. Глава муниципального образования задержан следователями, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщает пресс-служба следкома.

Преступление выявили сотрудники краевого УФСБ. Следователи уже изъяли необходимую документацию, осматривают помещения и допрашивают свидетелей, назначают судебные экспертизы. СКР намерен ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации краевого СКР, дело находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Александр Юркин руководит территорией с сентября 2016 года. На пост главы он переизбирался в 2020 и 2025 году. В прошлом году прокуратура проводила проверку в администрации округа по исполнению законодательства о противодействии коррупции. По её результатам прокурор обратился в суд с иском, потребовав отставки главы в связи с утратой доверия. Причиной стал выявленный ранее конфликт интересов в деятельности первого замглавы администрации, по внесённым актам реагирования в адрес Юркина меры не принимались. Замглавы уволили только после обращения прокурора в суд в мае 2024 года.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.