Главу Кочёвского округа Прикамья отправили под домашний арест Александра Юркина подозревают в превышении должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

В Дзержинском районном суде Перми избрали меру пресечения главе Кочёвского муниципального округа Александру Юркину. Его отправили под домашний арест до 7 сентября. Чиновнику также запретили пользоваться интернетом и связью и общаться со свидетелями. О мере пресечения сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточняет 59.ru, главе округа необходимо постоянное лечение. Вместе с подозреваемым проживают его внуки.

Как ранее писал «Новый компаньон», в отношении Юркина следователи СК расследуют уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Силовики считают, что с апреля 2018-го по декабрь 2022 года глава территории приобрёл на средства краевого бюджета 46 жилых помещений в с. Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.

При этом дома якобы не отвечали требованиям федерального законодательства и безопасности жизни и здоровья: в зданиях зафиксированы дефекты конструкций и другие нарушения.

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