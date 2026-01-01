В Пермском крае «Соликамскбумпром» выплатил 10,9 млн рублей одному из кредиторов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО "Соликамскбумпром"

В Арбитражном суде Пермского края прошло заседание, на котором рассматривалось заявление ООО «Эдельвейс» о банкротстве АО «Соликамскбумпром». Суд отказался рассматривать заявление, так как АО «Соликамскбумпром» полностью погасило задолженность в размере 10 972 154,33 руб. Как уточнили в арбитраже, заседание состоялось 16 июня.

В суде напомнили, что на данный момент поступило уже шесть заявлений от других кредиторов с требованием признать АО «Соликамскбумпром» банкротом.

АО «Соликамскбумпром» — предприятие лесной промышленности России, расположенное в Соликамске Пермского края, с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины.

Как сообщили в АО, внешние экономические факторы (санкции Евросоюза) ухудшили финансовое состояние предприятия и привели к недостатку оборотных средств и отсутствию возможности погашения кредиторской задолженности в установленные сроки.

Этот факт привёл к росту исковых дел в конце 2025-го — начале 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале 2026 года АО «Соликамскбумпром» обратилось за поддержкой в Подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям российской экономики в условиях санкций. АО «Соликамскбумпром» запросило комплекс мер, которые помогут преодолеть текущие экономические трудности и обеспечат условия для дальнейшей стабильной работы.

Руководство компании ожидает улучшения операционных и финансовых показателей деятельности в течение этого года.

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