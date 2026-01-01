«Соликамскбумпром» нарастил убытки до 4,8 млрд рублей Снизилась выручка предприятия

АО «Соликамскбумпром» обнародовало бухгалтерскую отчётность финансово-хозяйственной деятельности за 2025 года. Выручка предприятия составила 13 млрд 999 млн руб., что более чем на 2 млрд руб. меньше, чем в 2024 году (16 млрд 093 млн руб.). Чистый убыток Общества вырос более чем вдвое: до 4,8 млрд в 2025-м с 2,3 млрд руб. годом ранее.

АО «Соликамскбумпром» — предприятие лесной промышленности России, расположенное в Соликамске Пермского края, с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. Оно обеспечивает примерно 30% от выпуска газетной бумаги и интерлайнера в стране и включено в перечень системообразующих организаций Российской Федерации и Пермского края.

В связи с ограничением спроса внутри страны порядка 93% продукции предприятия реализуется на экспортных рынках, количество которых с 2023 года снизилось в 3 раза по причине введения санкций Евросоюза на все виды бумажной продукции. Это повлекло ограничение доступа АО «Соликамскбумпром» к международным рынкам Европы. Кроме этого, европейские санкции повлекли за собой невозможность поставки основных запчастей и узлов оборудования ЦБП и прочие негативные экономические последствия.

Как сообщили в АО, несмотря по рост объемов производства и реализации продукции в 2025 году, а также на системную работу над повышением эффективности производственных процессов, снижением удельного расхода ресурсов, такие внешние экономические факторы, как низкий курс юаня, доллара, галопирующий рост транспортных расходов, высокая ключевая ставка, падающая конъюнктура цен на интерлайнер и другие виды бумаг на китайском рынке ухудшили финансовое состояние предприятия и привели к недостатку оборотных средств, к отсутствию возможности погашения кредиторской задолженности в установленные сроки.

Этот факт привел к росту исковых дел в конце 2025-го — начале 2026 года. Со многими контрагентами для урегулирования судебной задолженности были подписаны мировые соглашения, по отдельным контрагентам ведется исполнительное производство, которое погашается при поступлении выручки.

В настоящее время АО «Соликамскбумпром» проводит переговоры с действующими банками-кредиторами по реструктуризации задолженности кредитного портфеля. На площадке Минпромторга РФ совместно с банками решается вопрос предоставления отсрочки по уплате процентов и основного долга на более поздние сроки. Большая часть задолженности по кредитам реструктурирована со сроком погашения до декабря 2026 года, а часть — на 2027-2029 годы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале 2026 года АО «Соликамскбумпром» обратилось за поддержкой в Подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям российской экономики в условиях санкций. АО «Соликамскбумпром» запросило комплекс мер, которые помогут преодолеть текущие экономические трудности и обеспечат условия для дальнейшей стабильной работы.

Руководство компании ожидает улучшения операционных и финансовых показателей деятельности в течение следующих 12 месяцев.

