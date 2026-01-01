В Перми на 9% сократилось число точек продажи вейпов после введения регионального запрета Поделиться Твитнуть

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Количество торговых объектов, реализующих электронные сигареты и вейпы в Перми, за последние три месяца уменьшилось на 9%. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на аналитику сервиса 2ГИС. Эксперты связывают эту тенденцию с вступлением в силу регионального законодательного запрета.

Пермский край стал первым субъектом России, который воспользовался правом ограничить розничную продажу электронных систем потребления никотина. Нормы закона начали действовать с 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрены существенные санкции: штрафы для должностных лиц составляют от 15 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что полиция Пермского края за первые пять месяцев 2026 года зафиксировала 50 случаев продажи энергетических напитков несовершеннолетним, что в 2,4 раза превышает показатель прошлого года (21 случай).





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