В Прикамье вдвое выросли продажи энергетических напитков детям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция Пермского края за первые пять месяцев 2026 года зафиксировала 50 случаев продажи энергетических напитков несовершеннолетним, что в 2,4 раза превышает показатель прошлого года (21 случай). Эти данные были предоставлены v-kurse.ru в Главном управлении МВД России по Пермскому краю.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в России вступил в силу запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям. С 7 июня 2025 года КоАП РФ дополнен ст. 14.16.1, предусматривающей штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним. Штрафы могут составить от 30 до 500 тыс. руб. Кроме того, в Пермском крае действует региональный закон, запрещающий продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях.

За пять месяцев 2026 года в Прикамье зафиксировано 46 нарушений в продаже табака и вейпов несовершеннолетним, в то время как в 2025 году их было 43. Количество нарушений, связанных с продажей алкоголя, значительно сократилось: с 323 случаев в 2025 году до 252 в текущем.

С начала года проведено 697 профилактических мероприятий, направленных на выявление продажи запрещенной продукции несовершеннолетним. Все собранные материалы направляются в Роспотребнадзор и минпромторг Пермского края.

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