В Соликамске составили карту укрытий на случай беспилотной и ракетной опасности Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Администрация Соликамского округа Прикамья совместно с профильными структурными подразделениями составила список заглублённых помещений, которые могут быть использованы для временного пребывания граждан в случае беспилотных и ракетных угроз. На региональном портале «Управляем вместе» теперь доступна интерактивная карта укрытий Соликамска. Об этом сообщил глава округа Александр Русанов.

Информация на сайте будет обновляться по мере проверки готовности объектов.

«Рекомендую ознакомиться с картой, чтобы узнать, где находятся ближайшие защитные сооружения и как к ним добраться. Кроме того, мы работаем с управляющими компаниями и ТСЖ над установкой специальных указателей и информационных стендов во дворах и подъездах, содержащих данные о порядке доступа к укрытиям», — отметил руководитель муниципалитета.

Ранее подобная карта появилась в Перми.

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