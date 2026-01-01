В Перми опубликовали карту с укрытиями при угрозе атак БПЛА Всего их в городе 1390 Поделиться Твитнуть

На сайте «Управляем вместе» опубликовали карту, на которой отмечены 1390 заглубленных помещений в Перми. Эти помещения предназначены для временного укрытия граждан при получении сигнала «Беспилотная опасность». В списке указаны многоквартирные дома и подземные парковки, соответствующие требованиям безопасности.

Ранее городские власти совместно с обслуживающими организациями проверили состояние подземных помещений. Результаты проверки передали в Министерство территориальной безопасности и Министерство информационного развития и связи Пермского края для размещения карты на сайте.

Управляющим компаниям также рекомендовали установить на входах в подвалы таблички с указанием названия компании, контактов ответственных лиц и номеров телефонов для допуска в помещение.

Если в доме нет заглубленного помещения, информацию о ближайших укрытиях следует разместить в местах общего пользования, на информационных стендах, в лифтах и домовых чатах. Информационные стенды с инструкциями также появятся в школах, торговых центрах и учреждениях культуры.

Карту можно посмотреть по ссылке. Работа по добавлению новых адресов на карту продолжается. В перечень включены как помещения, находящиеся в общедомовой собственности, так и муниципальные подвалы.

Важно отметить, что портал «Управляем вместе» зарегистрирован в «белом списке» Минцифры и функционирует при ограничениях мобильного интернета. Условия работы могут варьироваться в зависимости от оператора связи.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.