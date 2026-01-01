Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Меняется руководство кафедры журналистики Пермского университета Вместо Владимира Абашева кафедру возглавит Елена Власова Поделиться Твитнуть

Владимир Абашев

Сергей Федосеев

В ПГНИУ меняется руководство кафедры журналистики и массовых коммуникаций. Основатель кафедры профессор Владимир Абашев уступает место доценту Елене Власовой. Об этом «Новому компаньону» рассказал сам Владимир Васильевич.

31 августа у Абашева истекает срок трудового контракта. Все должности в ПГНИУ конкурсные, но на новый срок профессор не стал подавать документы: по словам Абашева, это его личное решение — он намерен уступить руководство своим ученикам. Елена Власова в нынешнем году защитила докторскую диссертацию, научным руководителем которой был Абашев; в конце мая Абашев ушёл в отставку с руководящей должности, оставив Елену Власову в статусе "и.о.". Сделано это до завершения контракта профессора — для мягкого трансфера руководства кафедрой.

Владимир Абашев остаётся на кафедре в должности профессора и продолжит преподавательскую деятельность.

Кафедрой журналистики в составе филологического факультета ПГНИУ Владимир Васильевич Абашев руководит с момента её основания — с 2002 года. В Перми профессор известен активной культуртрегерской деятельностью: в 1994 году он основал Фонд культуры «Юрятин», который занимался книгоизданием, проводил поэтические вечера и другие события. В 2006 году Абашев инициировал восстановление дома управляющего заводами Саввы Морозова в посёлке Всеволодо-Вильва, в котором в 1916 году полгода жил Борис Пастернак в гостях у управляющего заводами Бориса Збарского. В 2008 году в восстановленном особняке открылся «Дом Пастернака» — филиал Пермского краеведческого музея. С 2009 года по инициативе фонда «Юрятин» на базе музея проводятся художественные резиденции по керамике, которые в 2011 году переросли в фестиваль «Терракота на Вильве» (0+).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском университете состоялось объединение филологического факультета и факультета иностранных языков и литератур. Новый факультет получил название «факультет филологии и коммуникаций», его возглавила кандидат филологических наук Дарья Павлова.

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