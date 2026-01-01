Новый факультет Пермского университета возглавила Дарья Павлова Поделиться Твитнуть

Новый факультет филологии и коммуникации Пермского университета возглавила 34-летняя Дарья Павлова сообщили в вузе изданию perm.aif.ru.

В 2025 году в университете произошло объединение двух структур — филологического факультета и факультета современных иностранных языков и литератур — в единый факультет филологии и коммуникации (сокращённо — «филком»). Исполняющей обязанности декана новой структуры назначена Дарья Павлова, ранее занимавшая должность заместителя декана филологического факультета по учебной работе. Она — выпускница бакалавриата, магистратуры и аспирантуры родного филфака, в 2018 году защитила кандидатскую диссертацию.

Вместе с объединением факультетов была реорганизована и структура кафедр. Кафедры русской литературы и русского языка и стилистики слились в одну — кафедру русской филологии, которую возглавил кандидат филологических наук Илья Роготнев. Также объединены кафедра английского языка профессиональной коммуникации и кафедра английского языка межкультурной коммуникации, а также кафедры педагогики и лингводидактики.

