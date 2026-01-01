Имущество бывшего пермского депутата Сергея Захарова продадут с торгов В 2022 году он эмигрировал в Германию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд рассматривает обновлённое положение о реализации активов признанного банкротом экс-депутата Пермской городской думы Сергея Захарова. В конкурсную массу включены два объекта: гаражный бокс в Индустриальном районе Перми (20,4 кв. м) и земельный надел в Двуреченском поселении (1556 кв. м). Первым на это обратило внимание издание Properm.

Стартовая цена лотов составляет 612 тыс. руб. за гараж и 466,03 тыс. руб. за участок.

Ситуация осложнилась из-за претензий со стороны супруги должника, гражданки Германии Сары Захаровой. Она заявила права на половину земельного участка и оспорила сделку, что вынудило финансового управляющего Илью Папилина ходатайствовать о пересмотре начальной стоимости реализуемой доли.

Процесс осложняется и логистическими трудностями: управляющий не может провести личный осмотр территории из-за невозможности выезда за границу, поэтому попросил суд перенести заседание. Кроме того, в ходе предыдущих разбирательств вскрылись факты сокрытия имущества. При осмотре участка был обнаружен незарегистрированный двухэтажный дом, о котором Захаров суду не сообщил. Судебное заседание по внесению правок в положение о торгах назначено на 15 июля.

Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года. В мае этого года стало известно, что Захаров не сообщил суду о незарегистрированном двухэтажном доме на своем земельном участке.

Судебные разбирательства касаются конфликта между Сергеем Захаровым и его финансовым управляющим по вопросу продажи половины долей в гараже и земельного участка площадью 1500 кв. м в д. Мостовой. Во время осмотра участка был обнаружен незарегистрированный двухэтажный дом, что указывает на сокрытие должником информации о своем имуществе.

Напомним, Сергей Захаров в 2022-м он уехал в Германию, а в 2023 году покинул пост депутата.

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