Уехавший в Германию экс-депутат Пермской думы скрыл от суда двухэтажный дом

Константин Долгановский

Экс-депутат Пермской городской думы не сообщил суду о незарегистрированном двухэтажном доме на своем земельном участке, об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Судебные разбирательства касались конфликта между Сергеем Захаровым и его финансовым управляющим по вопросу продажи половины долей в гараже и земельного участка площадью 1500 кв. м в д. Мостовой. Во время осмотра участка был обнаружен незарегистрированный двухэтажный дом, что указывает на сокрытие должником информации о своем имуществе.

Напомним, Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года. В 2022-м он уехал в Германию, а в 2023 году покинул пост депутата.

