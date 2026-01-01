В Пермском крае ввели субсидию для НКО за привлечение контрактников на СВО Им будут платить по 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

В Александровске местные власти утвердили новую субсидию для некоммерческих организаций, направленную на финансирование затрат, связанных с привлечением граждан к контрактной службе из Александровска и Кизела. Это решение депутаты местной думы приняли 18 июня. Обсуждение транслировалось в соцсетях.

Размер субсидии составляет 250 тыс. руб. за каждого гражданина, который заключит контракт на участие в специальной военной операции (СВО).

В Александровском округе уже действует система выплат для граждан, которые помогают в заключении контрактов. За содействие в этом процессе предусмотрено вознаграждение в размере 80 тыс. руб. Кроме того, сами контрактники получают единовременную выплату в размере 100 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце марта этого года депутаты думы Оханского округа также утвердили единовременную выплату для вербовщиков, которые помогают властям отправлять людей на СВО. В этой территории размер выплаты составляет 100 тыс. руб. за контрактника из другого региона и 40 тыс. руб. — из Пермского края. При этом допускается привлечение на военную службу лиц без российского гражданства, а также иностранцев. Деньги выделяются из средств резервного фонда администрации округа.

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