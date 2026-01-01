В Оханске установили выплату за помощь в привлечении контрактников на СВО

Константин Долгановский

Дума Оханского округа Пермского края утвердила единовременную выплату для граждан, которые содействуют в заключении контрактов на прохождение военной службы в Вооружённых силах РФ для участия в специальной военной операции.

Размер выплаты составит 100 тыс. руб. за контрактника из другого региона и 40 тыс. руб. — из Пермского края. Выплаты будут производиться из средств резервного фонда администрации округа. Можно также привлекать лиц без гражданства РФ и иностранцев.

Как сообщили в тг-канале «На местах», выплата будет действовать с 25 марта и до конца года.

