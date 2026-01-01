ЗС Прикамья одобрило назначение новых членов крайизбиркома Ими стали Леонид Любимов и Евгений Горбушин Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 18 июня депутаты одобрили назначение новых членов краевого избиркома с правом решающего голоса от партий КПРФ и «Новые люди» — Леонида Любимов и Евгения Горбушина. Это решение стало необходимым после досрочного прекращения полномочий предыдущих представителей этих партий — Николая Богатырева от КПРФ и Натальи Денисовой от «Новых людей».

Депутаты рассмотрели предложенные кандидатуры на заседании 18 июня, и теперь новые члены крайизбиркома готовы внести свой вклад в организацию выборного процесса в регионе.

Леонид Любимов является членом крайкома КПРФ и адвокатом. Участвовал в выборах в краевой парламент по округу №2 в 2020 году. Его регистрация была отменена из-за неточности в сведениях о доходах, которую он не смог исправить в установленный срок.

Евгений Горбушин — заместитель начальника отдела регионального Центра безопасности дорожного движения. Имеет опыт работы в избирательных комиссиях — был членом ТИК №1 Свердловского района Перми с 2021 года. Также работал помощником экс-мэра Перми Дмитрия Самойлова.

Напомним, досрочное прекращение полномочий Николая Богатырёва и Натальи Денисовой депутаты прекратили на пленарке 21 мая. Тогда же были предложены новые кандидатуры.

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