В Прикамье досрочно прекратили полномочия двух членов крайизбиркома Депутаты заксобрания освободили от должностей Николая Богатырёва и Наталью Денисову

Сергей Федосеев

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании 21 мая досрочно прекратили полномочия двух членов краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ими стали Николай Богатырёв от КПРФ и Наталья Денисова от партии «Новые люди».

Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Дмитрий Килейко, основанием для такого решения стали личные заявления самих членов комиссии. Теперь обеим партиям предложено представить новые кандидатуры на освободившиеся места. Срок подачи документов — до 4 июня текущего года.

Напомним, в марте председатель крайизбиркома Игорь Вагин рассказал о нововведениях в избирательном законодательстве и особенностях подготовки к предстоящим выборам в Пермском крае. В частности, по словам Вагина, будут применяться современные форматы наблюдения за выборами с применением технологий, аналогичных блокчейн. Кроме того, жители региона, как и ранее, смогут принять участие в голосовании дистанционно — электронное голосование разрешено на выборах всех уровней.

