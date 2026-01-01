Глава избиркома Прикамья рассказал спикерам местных дум о новшествах на выборах Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

На заседании Совета представительных органов председатель Крайизбиркома Игорь Вагин представил доклад о нововведениях в избирательном законодательстве и особенностях подготовки к предстоящим выборам в Пермском крае. Речь шла о сентябрьских выборах 2026 года.

В числе новых мер были названы современные форматы наблюдения за выборами с применением технологий, аналогичных блокчейн. Особое внимание уделят защите избирательных участков и их доступности для избирателей. Граждане Прикамья, как и ранее, смогут принять участие в голосовании дистанционно — электронное голосование разрешено на выборах всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, в 2026 году в регионе пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, а также местных дум Большесосновского, Кунгурского и Соликамского округов.

