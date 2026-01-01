В мае пермским водителям выписали штрафы за неоплату парковок на 40,3 млн рублей В отношении автомобилистов составлено более 16 тысяч постановлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми рассказали количестве штрафов и постановлений для автомобилистов по итогам мая и трём месяцев весны. Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской дирекции дорожного движения, в мае вынесено 16 127 постановлений на сумму 40,3 млн. руб., а взыскано 32,2 млн. руб.

«За три месяца весны автомобилисты получили 46 862 постановления на сумму 117,1 млн. руб.. Взыскано 101 млн руб.», — пояснили в ведомстве.

В дирекции дорожного движения добавили, что в целом за 5 месяцев 2026 года было вынесено 78 464 постановления за невнесение платы за пользование платными муниципальными парковками на сумму 187,4 млн. руб., взыскано — 151,1 млн. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», с начала этого года система платных парковок Перми пополнила городскую казну более чем на 301 млн руб. При этом доходы от непосредственной оплаты парковки и штрафов за её неоплату распределились практически поровну, составив 150,7 и 151,1 млн руб. соответственно.

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