Платные парковки Перми принесли в казну 300 млн рублей с начала года Текущие показатели уже превысили половину совокупного сбора за весь прошлый год Поделиться Твитнуть

За первые пять месяцев 2026 года система платных парковок Перми пополнила городскую казну более чем на 301 млн рублей. Соответствующие данные порталу v-kurse.ru предоставили в Пермской дирекции дорожного движения. Примечательно, что доходы от непосредственной оплаты парковки и штрафов за ее неоплату распределились практически поровну, составив 150,7 млн рублей и 151,1 млн рублей соответственно.

Текущие показатели уже превысили половину совокупного сбора за весь прошлый год. Для сравнения: по итогам 2025 года парковки принесли бюджету 568,1 млн рублей, причем на штрафные санкции тогда пришлось только 263 млн рублей.

Росту поступлений способствовали изменения, внедренные в конце 2025 года. Тогда в городе повысили тарифы на парковку и расширили сеть парковочных зон, добавив новые плоскостные стоянки.

Стоит отметить, что в марте текущего года парковочная инфраструктура пережила масштабный сбой. Из-за DDoS-атаки прием оплат был парализован на несколько дней, а штрафы за неоплату в этот период не начислялись.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.