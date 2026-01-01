За первый квартал этого года с пермских безбилетников взыскали 12,2 млн рублей В отношении пассажиров, которые не оплатили проезд, составили 7,4 тыс. протоколов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми ответили на запрос «Нового компаньона» о количестве штрафов, выписанных безбилетным пассажирам общественного транспорта с начала 2026 года.

По информации профильного департамента мэрии, за первый квартал 2026 года в отношении безбилетников было оставлено 7,4 тыс. протоколов и взыскано 12,2 млн руб.

Кроме того, как пояснили в мэрии, за этот период наиболее загруженными маршрутами были автобусные №10, 14, 27 и 77, а также трамвайный маршрут №12.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле этого года стало известно, что городские власти рассматривают возможность внедрения системы постоплаты за пользование общественным транспортом. С такой инициативой выступил мэр Эдуард Соснин в ходе заседания координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ.

Градоначальник отметил, что соответствующий механизм сейчас прорабатывается. По его мнению, нововведение поможет пассажирам, которые по забывчивости или иным причинам не смогли своевременно оплатить поездку.

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