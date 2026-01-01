В Перми предложили ввести постоплату в общественном транспорте

Алиса Окулова

В Перми рассматривают возможность внедрения системы постоплаты за пользование общественным транспортом. С данной инициативой выступил глава города Эдуард Соснин в ходе заседания координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По его словам, соответствующий механизм в настоящее время прорабатывается. Новая опция призвана помочь пассажирам, которые по забывчивости или иным причинам не смогли своевременно оплатить поездку.

Напомним, с сентября 2023 года в пермском общественном транспорте упразднена должность кондуктора. Это решение привело к росту числа безбилетных пассажиров. В связи с этим городские власти ежегодно реализуют дополнительные меры, направленные на сокращение случаев неоплаты проезда. По расчетным данным, по итогам 2025 года доля безбилетников в транспорте Перми достигла 19,1%.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.