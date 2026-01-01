В Перми ещё один объект на территории бывшего зоопарка планируют отдать РПЦ Пермская епархия может безвозмездно получить хозкорпус на Монастырской,10 Поделиться Твитнуть

Фото: Google Maps

Администрация Перми планирует безвозмездно передать в собственность Пермской епархии РПЦ административное здание на ул. Монастырской, 10. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсам Пермской городской думы сообщил начальник департамента имущественных отношений мэрии Александр Хаткевич.

По словам чиновника, ранее в городскую администрацию поступило соответствующее обращение от епархии. Хаткевич пояснил, что площадь здания составляет 89 кв. м. Объект входит в состав Архиерейского квартала, в котором сейчас идёт благоустройство территории.

В ходе обсуждения депутат Геннадий Сторожев обратил внимание на тот факт, что епархия «достаточно состоятельная организация», и поэтому могла приобрести объект недвижимости на возмездной основе. Однако Александр Хаткевич сослался на федеральный закон N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», согласно которому такие объекты передаются безвозмездно.

Начальник департамента имущественных отношений мэрии добавил, что земля под объектом останется в собственности муниципалитета.

В итоге пять членов комитета проголосовали за, а один воздержался.

Отметим, накануне мэр Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект проект постановления о передачи нежилого здания по этому адресу в собственность Пермской епархии на безвозмездной основе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце апреля прошлого года депутаты гордумы утвердили решение о безвозмездной передаче здания бывшего акватеррариума пермского зоопарка, который расположен на ул.Окулова, 3, в собственность Пермской епархии РПЦ. Подробнее можно прочитать об этом в отдельном материале.

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