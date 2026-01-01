За три года площадь аварийного жилья в Перми сократилась на 34% Сейчас она составляет более 406 тысяч «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году объём введённого в эксплуатацию в Перми жилья составил 675,7 кв. м, что на 5,5% выше уровня предыдущего года. Такие данные на комитете по экономическому развитию гордумы озвучила первый замглавы Перми Яна Фурман, представляя ежегодный отчёт мэра.

Чиновница отметила, что в прошлом году также продолжилась реализация программы расселения аварийного жилья: в общей сложности было расселено 43,4 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья.

Выступивший в качестве содокладчика по этому вопросу председатель профильного комитета думы Арсен Болквадзе сообщил, что с 2023 года в Перми наблюдается тенденция к снижению общей площади аварийного жилья. В частности, за три года его площадь в столице Прикамья снизилась на 34% и составила 406,8 кв. м.

Напомним, расселение аварийных домов в Перми идёт в рамках региональных и муниципальных программ, а также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который действует с 2025 года.

В начала июня чиновники мэрии отчитались, что в Дзержинском и Свердловском районах Перми завершено расселение двух аварийных домов — по ул. Генерала Наумова, 15, где было 18 квартир общей площадью 871,7 кв. м, и по ул. Пихтовой, 34, в котором находилось 11 квартир общей площадью 415 кв. м. В первом доме жили 53 человека, а во втором — 26.

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