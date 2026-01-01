На улицах Наумова и Пихтовой в Перми расселили аварийные дома

Константин Долгановский

В городском управлении жилищных отношений сообщили о завершении расселения двух аварийных зданий в Дзержинском и Свердловском районах Перми.

Один из аварийных домов (по ул. Генерала Наумова, 15) состоял из 18 квартир общей площадью 871,7 кв. м, в них проживало 53 человека. Другой аварийный дом (по ул. Пихтовой, 34) включал 11 квартир общей площадью 415 кв. м, где проживали 26 человек. Всем жителям аварийных домов, в зависимости от формы собственности, была предоставлена денежная компенсация или новое жильё.

Расселение аварийных домов в Перми осуществляется в рамках региональных и муниципальных программ, а также продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который действует с 2025 года.

