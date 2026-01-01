Новый корпус пермского лицея №10 откроется в сентябре Это должно снять проблему нехватки мест для учеников младших классов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в жилой комплекс «Погода», где проверил готовность нового корпуса лицея №10. Объект находится на завершающей стадии строительства, с уровнем готовности 99%. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Новый корпус лицея №10 рассчитан на обучение младших школьников. Вместимость здания составит 543 места, а с учетом существующего первого корпуса общая вместимость лицея превысит 2100 учащихся, что позволит ему войти в число трех крупнейших школ страны.

Четырехэтажное здание общей площадью 12 тыс. кв. м будет оборудовано всем необходимым для комфортного обучения детей с 1 по 4 классы. В нем предусмотрены общие классы, спортивный зал, кабинеты робототехники и информатики, изостудия, актовый зал с гримёрными и собственная столовая. Строительство объекта практически завершено, и подготовка документов для получения заключения о соответствии (ЗОС) находится в финальной стадии.

Торжественное открытие и первая линейка в новом корпусе запланированы на 1 сентября 2026 года.

Напомним, год назад в жилом комплексе «Погода» возникла проблема с нехваткой мест в лицее №10 для будущих первоклассников, проживающих в этом районе. Несмотря на то, что изначально планировалось принять около 200 учеников, а затем число мест увеличили почти до 300, этого оказалось недостаточно. Около 150 детей не смогли попасть в лицей. В департаменте образования города родителям предложили обратиться в четыре другие школы Мотовилихинского района, за которыми закреплена данная территория, в поисках свободных мест. Людям пообещали, что скоро будет достроен новый корпус лицей №10. Однако люди, не веря обещаниям, планируют обращаться в прокуратуру.

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