Проживающим в пермском ЖК «Погода» детям массово отказывают в приёме в школу Родители собираются обращаться в прокуратуру Поделиться Твитнуть

В жилом комплексе «Погода» возникла проблема с нехваткой мест в лицее №10 для будущих первоклассников, проживающих в этом районе. Несмотря на то, что изначально планировалось принять около 200 учеников, а затем число мест увеличили почти до 300, этого оказалось недостаточно. Теперь детям предстоит посещать школы, расположенные далеко от их места жительства. При этом строительство новых домов в жилом комплексе продолжается. Об этом сообщает «Рифей».

По данным издания, около 150 детей не смогли попасть в лицей. В департаменте образования города родителям предложили обратиться в четыре другие школы Мотовилихинского района, за которыми закреплена данная территория, в поисках свободных мест.

Однако ближайшие школы находятся на расстоянии не менее 3,5 км. По словам родителей, это означает, что семилетним детям придётся добираться до учёбы на общественном транспорте с пересадками.

В настоящее время рядом с лицеем №10 ведётся строительство дополнительного корпуса для начальной школы, рассчитанного на 500 мест. Родителям было предложено временно устроить детей в другие школы с последующим переводом в новый корпус. Однако люди не доверяют этим обещаниям и планируют обратиться в прокуратуру для решения проблемы.

Представители департамента образования заявили, что в течение лета было проведено 58 информационных встреч, на которых родители получили подробные консультации.

Помимо строящегося корпуса, правительство Прикамья и администрация Перми рассматривают возможность выделения земельных участков для строительства ещё одной школы в районе ЖК «Погода». Пока же жители просят увеличить количество первых классов с девяти до одиннадцати и организовать обучение в три смены.





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