В Перми пройдут большие «Театральные выходные» В программе — 100-часовой фестиваль-марафон, фестиваль уличных театров, выставки, премьеры и спектакли под открытым небом Поделиться Твитнуть

Уикенд 20-21 июня в Перми пройдёт под знаком театрального искусства. В честь 150-летия Союза театральных деятелей России (СТД РФ) состоится около 150 событий на 20 площадках по всему городу. Большинство из них — форматы, которые Пермь увидит впервые. Часть мероприятий будет бесплатной, часть пройдет по билетам или предварительной регистрации.

Пермский край имеет непосредственное отношение к жизни одной из основательниц Всероссийского театрального общества — Марии Савиной, и краевое Министерство культуры считает юбилей СТД ключевой датой в культурной повестке нынешнего года.

Программа «Театральных выходных» объединит несколько крупных событий: всероссийский проект «Театральный поезд» с гастролями театров Урала, фестиваль уличных театров «Флюгер», театральную программу летнего фестиваля «Город встреч» и 100-часовой фестиваль-марафон «Пермский театральный». Собственные сюрпризы приготовили и пермские театры: так, в ТЮЗе пройдёт легендарная «Театральная бессонница» (16+), а Театр кукол покажет свою эксклюзивную постановку под открытым небом «Кама. Горт. Легенды» (18+).

Фото: Союз театральных деятелей РФ

Театр начнется на вокзале

На вокзале Пермь II 20 июня в девять часов утра пройдет торжественная встреча Театрального поезда в форме театрализованного действия, а на перроне появятся иммерсивные инсталляции с участием студентов пермских театральных вузов.

В вагоне-театре для организованных детских групп покажут спектакли (6+) Детского театра песка и теней «Скарабей» из Челябинска.

«Театральный поезд» — проект СТД РФ при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Для пермского зрителя программа театров «из поезда» станет небольшой антологией театральной жизни Урала: на разных площадках Перми будут показаны спектакли из трёх городов — Каменска-Уральского, Челябинска и Екатеринбурга.

Оба дня — 20 и 21 июня — в зале ожидания Перми II будет работать выставка (6+), посвящённая истории российского театра. Вход на выставку бесплатный, а билеты на спектакли можно приобрести через билетных операторов.

Весь город — театральная площадка

Главная идея театральных выходных — вывести театр за пределы сцены. Зрителей пригласят не только в залы, но и на эспланаду, на набережную, в музеи, дворы, промышленные пространства и на городские маршруты.

На эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). В программе — театрализованное шествие, спектакли, перформансы и музыкальные события с участием коллективов из разных регионов России. Фестиваль продлится оба дня — 20 и 21 июня — с 14:00 до 23:00.

На набережной Камы развернется семейная программа летнего фестиваля «Город встреч»: уличные, кукольные, пластические, фольклорные и фэшн-спектакли для детей и взрослых. Театральная программа «Города встреч» займет участок набережной Камы напротив причала № 7, детская зона — у комнаты матери и ребёнка. Сцены появятся прямо в городском пространстве — между деревьями, на подиумах и рядом с детскими площадками. За два дня зрители увидят уличный спектакль по легендам манси «Легенда о Большой Рыбе», клоунскую постановку «До Луны и обратно», фэшн-спектакль «МТОТО», пластические спектакли, интерактивную историю «Как Петрушка жену искал», кукольные постановки «Клочки по закоулочкам» и «Три поросенка, среди них одна девочка», а также семейный спектакль «Маша в гостях у Медведя» (все — 0+).

Гостей пригласят играть, танцевать, петь и включаться в действие вместе с артистами. Праздничную атмосферу создадут мимы, театры мод и артисты на велосипедах — они будут встречать зрителей, фотографироваться, пускать мыльные пузыри и приглашать на ближайшие показы. Вход свободный.

«Пермский театральный» — марафон длиной в 100 часов

Театральная компания «НМХТ» снова проведёт в Перми 100-часовой фестиваль-марафон. Впервые такой формат был испробован год назад и посвящался 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Нынешний фест посвящён 150-летию Союза театральных деятелей, он получил название «Пермский театральный».

С 18:00 17 июня до 22:00 21 июня в течение ста часов на нескольких площадках в Перми будут идти непрерывные театральные события: премьеры, гастрольные спектакли, перформансы, выставки, творческие встречи.

Как и в прошлом году, базой для программы станет мультимедийная инсталляция, которая в этом году разместится в Музее современного искусства ПЕРММ: именно она будет идти непрерывно на протяжении 100 часов. Здесь будут установлены сиденья, и можно будет в режиме нон-стоп смотреть записи выдающихся спектаклей драматического и музыкального театра.

На открытии состоится премьера монооперы «Олонхосут» (16+) на якутском языке — постановки «НМХТ» и Студии новой музыки Московской государственной консерватории. Событие вошло в программу Дягилевского фестиваля. Спектакль пройдёт на подземной парковке молодёжного центра «Кристалл», начало 17 июня в 23:00.

В программе «Пермского театрального» экспериментальные спектакли, проекты, созданные в сотрудничестве с AI-художниками, танцевальная выставка молодых российских хореографов в Музее современного искусства ПЕРММ, полнокупольное шоу из Санкт‑Петербурга в Пермском планетарии, аудиопрогулки и перформансы в самых неожиданных местах, например в Райском саду или Черняевском лесу. На разных площадках краевой столицы выступят театры из городов Пермского края - Березников, Кудымкара, Губахи и Кунгура.

В ночь на 21 июня пройдёт рейв в трамвае на языках народов России (16+) — один из «фирменных» проектов «НМХТ», а вечером того же дня в «Кристалле» пройдут премьеры постановок с участием культовых пермских актёров Люси Прохоренко, Александра Смирнова и Марата Мударисова.

Полную афишу Театральных выходных можно найти на страничке ВКонтакте.

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