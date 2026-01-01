В Перми установили личности напавших на прохожих подростков с цепями Инцидент случился около гипермаркета «Семья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, причастных к нападению на двух жителей Перми в Свердловском районе. Инцидент произошёл утром 14 июня у перекрёстка улиц Революции и Н. Островского, рядом с гипермаркетом «Семья». По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В отношении родителей подростков уже составлены протоколы протоколы об административном правонарушении по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Соответствующая информация направлена в районные комиссии по делам несовершеннолетних.

В полиции отметили, что дальнейшие меры воздействия предполагают строгий контроль со стороны надзорных органов. В рамках разбирательства одного из участников нападения поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Это учреждение предназначено для изоляции и перевоспитания подростков, совершивших общественно опасные деяния, до вынесения судебного решения.

Как писал «Новый компаньон», расследование самого факта нападения сейчас ведут следственные органы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у следователей Прикамья доклад о ходе расследования.

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