Председатель СК России затребовал доклад по делу о нападении несовершеннолетних в Перми Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Глава Следственного комитета России поручил руководителю регионального управления СК по Пермскому краю Дмитрию Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве и установленных обстоятельствах происшествия.

Поводом для внимания ведомства стал инцидент, информация о котором появилась в соцсетях. По имеющимся данным, в Перми группа несовершеннолетних, вооруженных металлическим прутом и цепями, без видимых причин напала на двух местных жителей. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По факту нападения следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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