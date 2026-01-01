Прокурор отказался от иска о расторжении концессии по теплоснабжению в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Заместитель прокурора Пермского края отказался от своих исковых требований о расторжении концессионного соглашение между администрацией Красновишерского округа и ООО «Теплосети» и передаче имущества муниципалитету. Арбитражный суд Пермского края 16 июня принял отказ от иска и прекратил производство по делу.

Как пояснили в прокуратуре, ещё до начала процесса ответчики (муниципалитет) добровольно удовлетворили требования прокурора. Концессионное соглашение расторгнуто, а объекты жилищно-коммунального хозяйства возвращены в муниципальную собственность.

Ранее «Новый компаньон» писал, что концессионер теплосетевого хозяйства Красновишерска — ООО «Теплосети» — инициировал процесс ликвидации. Компания объявила о намерении завершить текущий отопительный сезон и передать имущество муниципалитету.

Такое решение руководство ООО приняло из-за сложного финансового положения: задолженность предприятия составляет около 200 млн руб., а один из кредиторов заявил о намерении инициировать процедуру банкротства. В местной администрации сообщили, что подготовку к следующему отопительному сезону будет осуществлять МУП «КОМУС» при поддержке краевых властей.

Напомним, в последние два отопительных сезона в Красновишерске возникали проблемы с отоплением.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.