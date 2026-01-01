Теплоснабжение Красновишерска вернут под контроль муниципалитета ООО «Теплосети» объявило о ликвидации

Министерство ЖКХ Пермского края

Концессионер теплосетевого хозяйства Красновишерска — ООО «Теплосети» — инициировал процесс ликвидации. Компания объявила о намерении завершить текущий отопительный сезон и передать имущество муниципалитету. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Такое решение руководство ООО приняло из-за сложного финансового положения: задолженность предприятия составляет около 200 млн руб., а один из кредиторов заявил о намерении инициировать процедуру банкротства. В местной администрации сообщили, что подготовку к следующему отопительному сезону будет осуществлять МУП «КОМУС» при поддержке краевых властей.

Напомним, в последние два отопительных сезона в Красновишерске возникали проблемы с отоплением. В прошлом году прокуратура и администрация провели проверку температуры воздуха в нескольких жилых домах после жалоб жителей на недостаточный нагрев теплоносителя. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководства ООО за ненадлежащую организацию теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений города.

В январе текущего года зампрокурора Пермского края подал иск в арбитражный суд с требованием расторгнуть концессионное соглашение между ООО «Теплосети» и местными властями. Основанием для иска стало ненадлежащее исполнение условий концессии.

