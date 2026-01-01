Следком установит обстоятельства гибели ребёнка под поездом в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: МКУ "УГЗЭП"

Следком на транспорте проводит проверку по факту гибели ребёнка под поездом 15 июня недалеко от д. Хухрята в Пермском крае.

Состав сбил 10-летнего мальчика. Ребёнок пересекал пути вне специально отведённого для этого места и в момент наезда катил велосипед рядом. Машинист заметил опасность и применил экстренное торможение, но это не помогло избежать смертельного происшествия.

Сейчас следователи Центрального МСУТ СК России проводят доследственную проверку в рамках ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности на железной дороге). В ходе проверки будут выяснены все детали произошедшего.

Следственный комитет напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на ж/д путях.

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